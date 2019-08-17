Проникли, связали охранника и забрали ценные вещи: в селе Гайдар дерзко ограбили предприятие (ВИДЕО)

Проникли, связали охранника и забрали ценные вещи: в селе Гайдар дерзко ограбили предприятие (ВИДЕО)

Ограбление произошло в ночь на 14 августа. Злоумышленники проникли на охраняемую территорию предприятия в селе Гайдар Чадыр-Лунгского района.

Увидев охранника, преступники связали ему руки и ноги, после чего похитили из кармана его брюк мобильный телефон. Затем путём взлома входной двери они проникли в офисное помещение предприятия, откуда похитили регистратор от камер видеонаблюдения. Таким образом, злоумышленники причинили ущерб предприятию, сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии.

По факту грабежа было начато уголовное преследование. В ходе проведения специальных розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершили ранее судимые жители Чадыр-Лунгского района. С целью сбора доказательств их причастности к данному преступлению в домовладениях указанных лиц были произведены санкционированные обыски.

В результате операции полицейские обнаружили и изъяли средства аналогичные тем, которыми был связан охранник предприятия, огнестрельное оружие и предметы, предназначенные для взлома замков, дверей и окон. После проведенных обысков подозреваемые были задержаны.

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