Проникли на предприятие, связали охранников и украли ценные вещи: двоих рецидивистов задержали в Чадыр-Лунге (ФОТО, ВИДЕО)

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Двое жителей района Чадыр-Лунга в возрасте 33 и 37 лет были задержаны по обвинению в краже, совершённой на территории местного предприятия. Сотрудники полиции следили за деятельностью преступной группы на протяжении двух месяцев: июня и июля.

Было установлено, что 4 августа неизвестные с масками на лицах проникли на территорию предприятия в городе Чадыр-Лунга, связали охранников, а затем украли мобильный телефон и регистратор на сумму 4 000 леев. В результате обысков, проведённых в автомобиле одного из подозреваемых, полиция обнаружила маски и перчатки, а в доме другого подозреваемого были найдены маски, перчатки, охотничье ружьё, а также инструменты, предназначенные для взлома замков.

Оба подозреваемых признались в совершении преступления. Один из них также сознался в совершении трёх других правонарушений (кражи из квартир и магазинов). Оба мужчины ранее были осуждены за аналогичные преступления совершённые в районе Чадыр-Лунга. Если их вина будет доказана, им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.