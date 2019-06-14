Проникал ночью в дома и грабил: задержан подозреваемый в серии краж (ВИДЕО)

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20-летний житель Теленештского района был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка по подозрению в совершении серии квартирных краж.

Согласно информации полиции, в течение 2018-2019 годов подозреваемый совершил кражи из как минимум 4 домов в коммуне Гратиешты и Ставчены. Общий ущерб оценивается в 72 000 леев. Молодой человек признал свою вину и рассказал, что проникал в частные дома ночью, когда владельцы спали. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения, установленные в одном из домовладений.

Похищенные товары мужчина впоследствии продавал на рынке. Стоит отметить, что ранее его уже судили за ограбление.

Правонарушителя задержали на 72 часа. В соответствии с действующим законодательством, ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.