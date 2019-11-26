Проник в квартиру через окно и вынес ценности: домушника-рецидивиста задержали на Рышкановке (ВИДЕО)

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42-летний житель Чимишлийского района был задержан полицией сектора Рышкановка за совершение ряда квартирных краж.

17 октября 31-летняя пострадавшая сообщила, что из её дома, расположенного на улице Г. Мадан, были похищены ценные вещи. Женщина рассказала, что, вернувшись домой, заметила пропажу вещей и денег. Выяснилось, что злоумышленник проник в жилище через окно и украл 2 мобильных телефона и часы. Общий ущерб составил 2 500 леев.

Аналогичный случай был зарегистрирован 21 октября. Тогда подозреваемый украл из квартиры мобильный телефон и кошелёк, причинив владельцу материальный ущерб в размере 4 000 леев.

28 октября злоумышленник также проник в два других домовладения в секторе Рышкановка и украл деньги и ценности. Общая сумма ущерба оценивается в 30 000 леев.

Вскоре нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. Мужчина признал свою вину, сообщив, что пошёл на преступление из-за отсутствия денег. Некоторые из украденных товаров он успел продать, а оставшаяся часть будет возвращена владельцам.

Стоит отметить, что ранее задержанного судили за аналогичные преступления. За кражу подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.