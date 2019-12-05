Проник в дом, пока хозяин спал: столичные полицейские задержали вора-домушника (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 23-летнего жителя Окницкого района за совершение кражи. Ранее мужчину судили за аналогичные преступления.

4 ноября в полицию обратился владелец дома, расположенного в коммуне Грэтиешть, с сообщением о краже. 65-летний домовладелец сообщил, что ночью из жилища был украден кошелёк с 2 000 леев, банковской картой и удостоверением личности, а также мобильный телефон Huawei. Сумма ущерба была оценена в 3 500 леев. В ходе следствия полиция установила, что злоумышленник проник в дом через окно.

Вскоре нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. Молодой человек признал свою вину.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим уголовным законодательством, нарушителю грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.