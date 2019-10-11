Проник в дом и обворовал пожилых супругов: злоумышленника удалось задержать

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В дом жителей Фалешт пробрался неизвестный и ограбил супружескую пару. Инцидент произошёл вчера ночью в селе Кэлинешты Фалештского района.

По словам сотрудников ИП Фалешт, в полицию обратились двое супругов в возрасте 62 и 64 лет. Они рассказали, что в их дом проник человек в маске. Угрожая ножом и пистолетом, неизвестный украл 1 900 леев, пишет deschide.md.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам: им оказался 29-летний мужчина. На его имя было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.