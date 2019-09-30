Проник в чужой дом и украл ноутбук: вора задержали по горячим следам

Проник в чужой дом и украл ноутбук: вора задержали по горячим следам

В милицию обратилась 22-летняя жительница Тирасполя с заявлением о краже.

Женщина сообщила, что в период её отсутствия неизвестный повредил оконную деревянную раму, проник в квартиру и похитил ноутбук ASUS. Сумма ущерба составила 2 500 приднестровских рублей, сообщает mvdpmr.org.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники дежурной части задержали подозреваемого с поличным, когда он пытался сбыть краденое. В настоящее время 39-летний тираспольчанин находится под стражей. Похищенное имущество изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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