Проникли через форточку в квартиру и стали в ней жить: промышлявшие воровством подростки из Бендер предстанут перед судом

0

16-летний бендерчанин и его 15-летняя подруга из Тирасполя обвиняются в серии хищений. Уголовное дело в отношении подростков передано в суд.

Как пишет novostipmr.com, подростки познакомились в Интернете. В марте этого года они поселились в квартире в Бендерах, хозяева которой были в отъезде. В помещение они проникли через форточку. Деньги на продукты и личные нужды добывали себе воровством.

Вначале несовершеннолетние продавали имущество из занятой ими квартиры, а затем стали промышлять кражами из частных домовладений в различных районах Бендер. В основном воровали металлические предметы и сдавали их в пункты приёма металлолома. Похищенное реализовывали, а продукты питания оставляли себе, пишет источник.

В середине апреля в квартиру, где обосновались подростки, пришёл мужчина, который присматривал за жильём в отсутствие хозяев. Он обнаружил следы пребывания квартирантов и сообщил об этом в правоохранительные органы. Через пару дней подростков задержали.

Молодой человек в настоящее время содержится под стражей, а его подруга находится под подпиской о невыезде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.