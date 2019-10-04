Промышляли кражами в столице: двое воров-рецидивистов попались в руки полиции (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте совместно с полицейскими сектора Рышкановка задержали двух жителей столицы, подозреваемых в совершении краж. Оба задержанных были ранее судимы за аналогичные преступления.

Первый случай произошёл в магазине, расположенном на улице Петрикань. 58-летняя подозреваемая, воспользовавшись невнимательностью 51-летней жертвы, вытащила у женщины из сумочки кошелёк с документами, карточками и деньгами. Ущерб, причинённый жертве, составил 5 300 леев.

Ещё один инцидент произошёл в маршрутном микроавтобусе №191. 34-летний подозреваемый украл у пассажирки кошелёк с документами и деньгами, причинив ущерб в размере 640 леев.

Вскоре нарушители были задержаны. Они признали свою вину. Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит штраф в размере до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.