Промышлял кражами мобильных телефонов: столичная полиция задержала вора-подростка (ВИДЕО)

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16-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение двух уличных ограблений.

Первый инцидент произошёл 30 апреля. В полицию обратился 46-летний таксист и сообщил, что из его припаркованного автомобиля украли два мобильных телефона. Ущерб был оценён в 4 000 леев.

Второй случай произошёл 4 мая. Несовершеннолетний вошёл в магазин, расположенный на улице И. Виеру, и украл со стола мобильный телефон, после чего покинул место преступления. Ущерб, оценённый жертвой, составил 1 600 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Он признал свою вину и сообщил, что два телефона успел продать через приложение “Telegram”, выручив 1 000 леев.

Стоит отметить, что молодой человек ранее задерживался за аналогичные преступления и воровство. В настоящее время ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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