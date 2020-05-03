Проливные дожди с градом нанесли ущерб ряду населенных пунктов страны (ФОТО)

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В результате проливных дождей с градом, зарегистрированных на территории страны с 30 апреля по 2 мая, ряду населенных пунктов Молдовы был нанесен ущерб. Об этом сообщает ГИЧС.

В селе Мирное Тараклийского района дождь с градом повредил 2 га садов. На трассе Бельцы – Сэрэтены размыло участок дороги.

Ущерб был нанесен и мосту на трассе R -14 вблизи села Бэнешть Теленештского района. Специалисты в области инфраструктуры дорог восстанавливают конструкцию.

Помощь спасателей понадобилась и в селе Вадул луй Исак Кагульского района. Сотрудники ГИЧС откачали воду из двух дворов.

На месте происшествий работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, которым предстоит оценить зарегистрированный ущерб.

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