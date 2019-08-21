Пролить свет

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О последствиях популистских решений демократов

Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тарифы на электроэнергию. Для большинства бытовых потребителей они выросли. Президент страны призвал правительство приостановить скандальное решение НАРЭ.

Мнимый благодетель

16 августа на заседании административного совета НАРЭ было принято решение повысить тарифы на электроэнергию на 5,58%, то есть с 1,79 до 1,89 лея, для бытовых потребителей компании Gas Natural Fenosa (GNF). Для клиентов этой же компании, чьи установки подключены к распределительным сетям среднего напряжения, цена была снижена с 1,6 до 1,53 лея, а для подключённых к распределительным сетям высокого напряжения тариф повысили с 1,34 до 1,38 лея за кВт/ч.

Ранее член админсовета НАРЭ Октавиан Калмык говорил, что GNF настаивала на тарифе в 1,94 лея за кВт, что на 15 банов (или на 8,6%) больше, чем предыдущий. НАРЭ же предлагало повысить тариф до 1,85 лея за кВт/ч, или на 3,2%.

Создаётся впечатление, что показная игра в перетягивание тарифов между НАРЭ и поставщиками ведётся только для того, чтобы запутать и напугать потребителей. Поставщики всегда просят больше, чем необходимо. Потребитель возмущён, а НАРЭ выступает в роли благодетеля, который борется за справедливость. В итоге поставщики получают именно то изменение цен, на которое и рассчитывали, а потребители облегчённо вздыхают – мол, хорошо, что так, а не хуже.

Впрочем, жителей севера республики довольными не назовёшь, потому что им за электроэнергию придётся платить больше всех. По словам О. Калмыка, компания Furnizarea Energiei Electrice (FEE)-Nord, обслуживающая потребителей севера и северо-запада страны, потребовала тариф в 2,34 лея за кВт/ч, что на 42,8 бана, или 22,46%, превышает действующий тариф в 1,91 лея. НАРЭ предлагало повысить тариф на 14,9%, то есть до 2,19 лея за кВт. В результате цена на электроэнергию установлена в 2,23 лея за кВт/ч, что на 10 банов меньше, чем требовал поставщик, но к чему, вероятно, стремился. Таким образом цена на электроэнергию на севере республики выросла аж на 16,7%.

Становится ясно, что данное повышение не обосновано точными и оправданными расчётами, а представляет собой попытку дестабилизировать ситуацию в стране по политическому заказу прошлой власти.

Политический заказ

Президент Молдовы Игорь Додон сразу же отреагировал на сообщение о повышении тарифов и призвал правительство приостановить скандальное решение НАРЭ. Он напомнил, что админсовет НАРЭ был назначен ДПМ перед парламентскими выборами, а также заметил, что изначально агентство заявляло о повышении тарифа на электроэнергию, распределяемую Gas Natural Fenosa, на 3,2%, а в итоге он вырос почти вдвое.

– Таким образом становится ясно, что данное повышение не обосновано точными и оправданными расчётами, а представляет собой попытку дестабилизировать ситуацию в стране по политическому заказу прошлой власти, – заявил Игорь Додон. – В этих условиях рекомендую правительству предпринять меры, предусмотренные законодательством, для приостановления действия безответственного и необоснованного решения НАРЭ. Ведомство, которое должно действовать вне зависимости от политического фактора и обеспечивать процесс регулирования энергетического рынка в строгом соответствии с действующим законодательством и принятой методологией, пытается перенести всё бремя безответственной и популистской власти демократов на плечи простых граждан и экономики страны.

Как по минному полю

Также президент отмечает, что, действуя сообразно предвыборным задачам ДПМ, в прошлом году НАРЭ необоснованно пересмотрело тарифы на природный газ и электроэнергию, заложив мину замедленного действия под энергосистему страны.

Тарифы незадолго до парламентских выборов были пересмотрены в сторону понижения, несмотря на то что у поставщиков были различные проблемы. По словам президента, демократы тогда действовали по принципу «победим – разберёмся», а не победим – это проблемы будущей власти. И проблемы начинают всплывать. Демократы ушли в оппозицию, но, даже оставаясь в тени, они продолжают создавать трудности и для новой власти, и для народа.

Анастасия Погодина