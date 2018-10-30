Прокуроры запросили до 8 лет тюрьмы для патрульного, переложившего труп своего пассажира на водительское место после ДТП

Прокуратура муниципия Кишинёв завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении сотрудника Национального инспектората патрулирования, который в пьяном состоянии сел за руль автомобиля и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался его пассажир.

Согласно материалам дела, трагедия произошла 11 июня 2017 года, когда полицейский сел за руль автомобиля марки BMW, в котором находились ещё 2 пассажира, в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь на высокой скорости по трассе R2 в направлении Кишинёва, недалеко от села Кетросу Новоаненского района, водитель потерял контроль над управлением и врезался в другой автомобиль марки Toyota Prius, который следовал в том же направлении. От сильного удара BMW вылетел с проезжей части, перевернулся и врезался в дерево.

Оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения. Один из пассажиров BMW, 26-летний военный Министерства обороны, вылетел из машины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы избежать уголовного наказания, сотрудник НИП, находившийся за рулём автомобиля, перенёс тело погибшего на водительское кресло, чтобы убедить правоохранителей в том, что за рулём в момент аварии находился не он. Такую версию подтвердили и свидетели ДТП. Ввиду такого обстоятельства дел уголовное дело было закрыто в связи со смертью предполагаемого преступника.

Дело было рассмотрено и в Генеральной прокуратуре. В Румынии была проведена экспертиза ДНК, на которой были предоставлены образцы биологических проб, взятых с места происшествия. Впоследствии выводы заграничных экспертов подтвердили подозрения прокуроров – было установлено, что за рулём автомобиля в момент аварии всё же находился сотрудник Национального инспектората патрулирования.

Таким образом, спустя год с лишним после трагической аварии прокуроры задержали патрульного по обвинению в нарушении правил безопасности движения водителем, что привело к смерти человека. По просьбе прокуроров подозреваемый был помещён под предварительный арест. Если вина патрульного будет доказана, то ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы с лишением права на вождение транспортного средства на срок от 4 до 5 лет.

Прокуроры продолжают расследовать дело, им предстоит дать оценку действиям полицейского и свидетелей аварии, которые скрыли правду от следственных органов.