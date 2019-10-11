Прокуроры запросили 15 лет тюрьмы для пяти членов группировки “Макена”

Прокуроры запросили 15 лет тюрьмы для пяти членов группировки “Макена”

Сегодня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) опротестовала приговор Кишинёвского суда, согласно которому 5 членов преступной группировки “Макена” избежали наказания за вымогательство у заключённого 30 000 евро.

Прокуроры потребовали от Кишинёвской апелляционной палаты применения наказания в виде лишения свободы на срок от 13 до 15 лет. На данном этапе все пятеро обвиняемых находятся на свободе.

Напомним, что члены группировки, находясь в тюрьме, под предлогом выдуманного долга вымогали у другого заключённого 30 000 евро. В противном случае они угрожали расправой ему и его родственникам.

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