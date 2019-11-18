Прокуроры задержали своего коллегу, пытавшегося привлечь к уголовной ответственности невиновного человека

Прокуроры задержали своего коллегу, пытавшегося привлечь к уголовной ответственности невиновного человека

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры задержали своего коллегу, который вмешался в осуществление правосудия и пытался привлечь к уголовной ответственности невиновного человека.

По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело на имя прокурора было возбуждено в сентябре. Согласно материалам дела, сотрудник южного отдела Антикоррупционной прокуратуры пытался привлечь к уголовной ответственности начальника одного из отделов Генерального инспектората полиции, который в свою очередь отказался прекращать административное дело, где была задействована АЗС в Кантемире. После этого прокурор предъявил обвинение полицейскому, связанное со злоупотреблением служебного положения. Кроме этого, прокурор вмешался в осуществление правосудия по двум другим уголовным делам.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Прокуратура намерена потребовать в суде выдачи ордера на арест на 30-дневный срок.

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