Прокуроры задержали начальника ГИК, его отца и адвоката по подозрению во взяточничестве

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Три человека из Кагула были задержаны офицерами НАЦ и прокурорами по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Они потребовали от обвиняемого 2 500 евро, пообещав взамен повлиять на ход уголовного дела.

Речь идёт о командире роты в Кагуле Главного инспектората карабинеров (ГИК), его отце и адвокате. Предполагается, что они потребовали у осведомителя 2 500 евро, чтобы «спасти» его от уголовной ответственности. Согласно материалам дела, подозреваемые убедили обвиняемого в том, что они смогут повлиять на прокурора и судью Кагульского района и добиться более мягкого приговора за вождение в нетрезвом виде.

По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны на 72 часа. Им грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере от 3 000 до 4 000 условных единиц.