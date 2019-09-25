Прокуроры требуют ужесточения мер, предпринятых в отношении Таубер и Апостоловой

Прокуроры требуют ужесточения мер, предпринятых в отношении Таубер и Апостоловой

Сегодня, 25 сентября, Апелляционная палата Кишинева рассмотрит запрос прокуроров антикоррупции относительно решений, принятых ранее судом Кишинева в отношении депутата Марины Таубер (домашний арест) и депутата Регины Апостоловой (судебный контроль). Прокуроры намерены опротестовать эти решения. 

Напомним, что изначально прокуроры потребовали предварительного ареста и помещения в изолятор Марины Таубер и домашнего ареста для Регины Апостоловой. Заседание Апелляционной палаты по этому вопросу начнется в 13.00.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md