Прокуроры требуют ужесточения мер, предпринятых в отношении Таубер и Апостоловой

0

Сегодня, 25 сентября, Апелляционная палата Кишинева рассмотрит запрос прокуроров антикоррупции относительно решений, принятых ранее судом Кишинева в отношении депутата Марины Таубер (домашний арест) и депутата Регины Апостоловой (судебный контроль). Прокуроры намерены опротестовать эти решения.

Напомним, что изначально прокуроры потребовали предварительного ареста и помещения в изолятор Марины Таубер и домашнего ареста для Регины Апостоловой. Заседание Апелляционной палаты по этому вопросу начнется в 13.00.