Прокуроры требуют арестовать Дрэгуцану на 30 суток

0

Антикоррупционная прокуратура подала прошение о 30-дневном превентивном аресте в отношении бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану.

Он подозревается в причастности к мошенничеству и отмыванию денег в особо крупных размерах в рамках дела о краже миллиарда. По сообщению Генеральной прокуратуры, в скором времени будет применена мера уголовного преследования в отношении и других публичных лиц, связанных с банковским мошенничеством.

Напомним, что вчера, в результате обысков, проведенных в НБМ, были задержаны действующий и бывший вице-губернаторы, а также глава управления Банка.