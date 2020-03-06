Прокуроры требуют арестовать Дрэгуцану на 30 суток

Прокуроры требуют арестовать Дрэгуцану на 30 суток

Антикоррупционная прокуратура подала прошение о 30-дневном превентивном аресте в отношении бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану.

Он подозревается в причастности к мошенничеству и отмыванию денег в особо крупных размерах в рамках дела о краже миллиарда. По сообщению Генеральной прокуратуры, в скором времени будет применена мера уголовного преследования в отношении и других публичных лиц, связанных с банковским мошенничеством.

Напомним, что вчера, в результате обысков, проведенных в НБМ, были задержаны действующий и бывший вице-губернаторы, а также глава управления Банка.

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