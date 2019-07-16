Прокуроры расследуют побег Шора из Молдовы

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Столичная прокуратура расследует дело о незаконном пересечении государственной границы депутатом Парламента РМ, который проходит обвиняемым в деле о мошенничестве и отмывании денег. Речь идет об Илане Шоре.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на протяжении двух дней прокуроры заслушивали лиц, ответственных за наблюдение за территорией Кишинёвского международного аэропорта, изучали имеющиеся видеозаписи и т. д. Согласно имеющимся материалам, к подсудимому была применена мера пресечения, предусматривающая запрет на выезд из страны, однако депутат незаконно пересёк границу в обход таможенного и пограничного контроля и покинул территорию Республики Молдова.

Разбирательства продолжаются. За незаконное пересечение государственной границы уголовное законодательство предусматривает штраф, до 200 часов неоплачиваемых общественных работ или тюремное заключение на срок до 2 лет.