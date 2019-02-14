Прокуроры рассказали, сколько дел завели и раскрыли за прошлый год

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В 2018 году 647 прокуроров по всей стране инициировали судебное преследование 51 943 дел, из которых 22 940 дел было завершено. В общей сложности, в Прокуратуре возбудили 14 794 уголовных дела с участием 16 681 человека в совершении 16 337 преступлений.

В их числе:

3 886 – преступления против собственности;

1 246 – нарушение ПДД;

1 120 – незаконный оборот наркотиков;

865 – хулиганство;

293 – преступления против правосудия;

252 – коррупция;

167 – изнасилования;

145 – преднамеренное причинение вреда здоровью;

104 – умышленное убийство;

93 – контрабанда;

70 – злоупотребление властью;

35 – уклонение от уплаты налогов и финансово-банковские преступления;

6 074 – другие категории правонарушений.

В рамках 315 уголовных дел подозреваемые признали вину и были привлечены к ответственности. Прекращение уголовного преследования было применено в 8 055 уголовных делах, в том числе в 4 805 – из-за отсутствия состава преступления, 1 906 – в связи с примирением сторон и отзывом жалобы, 178 – на основании акта об амнистии, 1 166 – по другим причинам. Из общего числа в 12 376 приговоров, вынесенных в 2018 году, только в 1,8% случаев был вынесен оправдательный приговор.