Прокуроры рассказали, сколько дел завели и раскрыли за прошлый год

В 2018 году 647 прокуроров по всей стране инициировали судебное преследование 51 943 дел, из которых 22 940 дел было завершено. В общей сложности, в Прокуратуре возбудили 14 794 уголовных дела с участием 16 681 человека в совершении 16 337 преступлений.
В их числе:
- 3 886 – преступления против собственности;
- 1 246 – нарушение ПДД;
- 1 120 – незаконный оборот наркотиков;
- 865 – хулиганство;
- 293 – преступления против правосудия;
- 252 – коррупция;
- 167 – изнасилования;
- 145 – преднамеренное причинение вреда здоровью;
- 104 – умышленное убийство;
- 93 – контрабанда;
- 70 – злоупотребление властью;
- 35 – уклонение от уплаты налогов и финансово-банковские преступления;
- 6 074 – другие категории правонарушений.
В рамках 315 уголовных дел подозреваемые признали вину и были привлечены к ответственности. Прекращение уголовного преследования было применено в 8 055 уголовных делах, в том числе в 4 805 – из-за отсутствия состава преступления, 1 906 – в связи с примирением сторон и отзывом жалобы, 178 – на основании акта об амнистии, 1 166 – по другим причинам. Из общего числа в 12 376 приговоров, вынесенных в 2018 году, только в 1,8% случаев был вынесен оправдательный приговор.
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