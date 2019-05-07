Прокуроры провели серию обысков в Кишинёве по делу о контрабанде товаров из Турции на 2,5 млн леев (ФОТО, ВИДЕО)

Прокуроры провели серию обысков в Кишинёве по делу о контрабанде товаров из Турции на 2,5 млн леев (ФОТО, ВИДЕО)

Подозреваемые контрабандой ввозили одежду и обувь из Турции и продавали товар в столице. Преступную схему наладили двое мужчин и женщина, проживающие в Кишинёве. Им грозит уголовное наказание.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, преступная группировка была идентифицирована в результате операции, проведённой совместно с Таможенной службой. Подозреваемые находились под наблюдением в течение нескольких месяцев. За это время правоохранителям удалось установить способ транспортировки товаров, точки поставок, хранения и продаж.

Согласно накопленной информации, товар ввозился в страну пассажирским автобусом маршрута Турция-Молдова, а затем его распределяли по торговым точкам Кишинёва. Так, в результате проверки одного микроавтобуса на КПП «Джурджулешты» правоохранители обнаружили большое количество одежды и обуви, которые не были указаны в декларации водителя.

После этого прокуроры и таможенники провели серию обысков в магазинах, на складах и в домах подозреваемых в Кишинёве. В результате операции правоохранители обнаружили внушительные партии одежды и обуви без документов на общую сумму около 2,5 млн леев.

Следствие по делу продолжается. Если подозреваемых признают виновными, им грозит до десяти лет тюрьмы.

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