Прокуроры потребуют ареста Николая Китороагэ на 30 дней

Прокуроры потребуют ареста Николая Китороагэ на 30 дней

Сегодня прокуроры потребуют выдать ордер на 30-дневный арест бывшего начальника Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николая Китороагэ. 

Напомним, что Николай Китороагэ был задержан 21 ноября Антикоррупционной прокуратурой на 72 часа. В доме бывшего главы прокуратуры, а также домах трех других фигурантов дела были проведены обыски. Китороагэ обвиняется в незаконном обогащении, передаёт tv8.md.

Китороагэ не признает свою вину и в письменном виде потребовал рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения в его отсутствие.

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