Прокуроры настаивают на ужесточении наказаний за сутенёрство

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Проанализировав практику судебного преследования случаев сутенёрства, Генеральная прокуратура пришла к выводу, что наказание обвиняемых без конфискации имущества, добытого преступным путём, существенно снижает смысл уголовного наказания.

Недавно решением Кишинёвского апелляционного суда двое обвиняемых были признаны виновными и осуждены за сутенёрство. По настоянию прокуроров, была проведена конфискация имущества, добытого в результате преступной деятельности, на общую сумму более одного миллиона леев. Прокуратура доказала, что в период с 2013 по 2015 год обвиняемые организовали онлайн-порностудию для девушек, арендовав для этого квартиру в столице. Суммы, собранные с клиентов, были переведены на виртуальный кошелёк задержанных, которые получили прибыль в размере 38 000 евро, 8 100 долларов и 1 000 леев.

Аналогичный приговор был вынесен недавно по ещё одному факту сутенёрства. В этом деле прокуроры конфисковали средства в размере 518 000 леев.

Мы отмечаем, что суды в основном отклонили ходатайство прокуратуры о конфискации их преступных доходов у трех обвиняемых. Не соглашаясь, прокуроры оспаривали приговоры, настаивая на осуждении, конфискации.

Все финансовые средства, подлежащие конфискации, были получены подсудимыми в результате преступной деятельности. Они остаются в распоряжении государства.