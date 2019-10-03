Прокуроры наложили арест на имущество Цуцу

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает, что на основании совместного расследования, проведенного прокурорами ПБОПОД и офицерами Национального инспектората расследований, 1 октября текущего года врио генпрокурора Думитру Робу начал уголовное преследование по факту незаконного обогащения, совершенного бывшим депутатом ДПМ Константином Цуцу в период с 2014 по 2018 годы.

Как отмечает пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ, объекты имущества, стоимость которых существенно превышает задекларированные Цуцу доходы в указанный период, были арестованы. Это касается, в том числе, автомобилей и люксового жилья.

Делом экс-депутата занимается Антикоррупционная прокуратура.