Прокуроры добились ужесточения наказания для двух мужчин, признанных виновными в изнасилованиях

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Апелляционная палата Кишинева ужесточила наказание для двух мужчин, признанных виновными в изнасилованиях. Суды первой инстанции не сочли нужными помещать их под арест.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РМ, первый случай произошёл 9-10 февраля 2017 года. 31-летний житель коммуны Трушены встретил 42-летнюю женщину, которая искала ночлег и пригласил её к себе. После этого мужчина, используя угрозы и физическую силу, насиловал жертву в течение двух дней. Женщина не могла сбежать, так как обидчик запер дверь. Лишь спустя 2 дня она воспользовалась тем, что злоумышленник уснул, и вырвалась на волю. Женщина поймала такси и попросила водителя вызвать полицию.

Тем не менее, суд первой инстанции приговорил мужчину, признанного виновным в изнасиловании, к несвязанному с лишением свободы наказанию. В связи с этим прокуроры обратились в Апелляционную палату с требованием лишить насильника свободы на 5 с половиной лет. Суд полностью удовлетворил запрос прокуроров.

Второй инцидент произошёл в июле 2016 года в лесу недалеко от села Чимишень Криулянского района, куда 40-летний подсудимый завлёк свою 19-летнюю жертву, с которой познакомился накануне. Воспользовавшись её беззащитным положением, а также используя психологическое давление и своё физическое превосходство, мужчина затолкнул жертву в автомобиль, где изнасиловал её. Девушка успела отправить свою геолокацию приятелю, поэтому на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали насильника.

В этом случае суд первой инстанции также не приговорил подсудимого к лишению свободы, что стало причиной обжалования приговора в Апелляционной палате. После рассмотрения дела насильник был лишён свободы на 3 года. Кроме этого, его обязали выплатить пострадавшей моральный и материальный ущерб на сумму 32 000 леев, плюс 10 500 леев судебных издержек.