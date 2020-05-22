Прокурору из Кагула грозит тюрьма за попытку посадить невиновного

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В отношении прокурора из Кагула было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконном задержании и сознательном привлечении к ответственности невиновного лица.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужила жалоба адвоката потерпевшего, который оспорил незаконные действия прокурора. В ходе расследования была подтверждена противозаконность принятых мер. В частности, было установлено, что 31 июля прошлого года в отсутствие законных оснований обвиняемый незаконно задержал сотрудника таможни, поместив его в изолятор. Мужчину бездоказательно обвинили в контрабанде и выписали ордер на арест. 2 августа Кагульский районный суд отклонил ходатайство прокурора как необоснованное и освободил задержанного.

Нарушившему грозит до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.

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