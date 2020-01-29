Прокурорская проверка

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О снижении потенциала органа надзора

Инициированные генпрокурором контрольные мероприятия показали, что Антикоррупционная прокуратура и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам последние четыре года работали неэффективно, нарушая законодательство РМ.

Маски-шоу

Последние несколько лет, особенно в период управления страной демократами во главе с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком, антикоррупционные органы страны с завидным постоянством выдавали на гора пресс-релизы, в которых сообщали о многочисленных задержаниях взяточников и участников мошеннических коррупционных схем, об открытии уголовных дел, но в дальнейшем ни слова не было о том, как развивались события, какова участь обвиняемых.

Приход в ноябре 2019 года нового генерального прокурора Александра Стояногло позволил пролить свет на всё, что творилось в последнее время в Антикоррупционной прокуратуре (АП) и в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). В начале декабря минувшего года глава Генпрокуратуры инициировал проверки в вышеназванных надзорных учреждениях, а 20 января прошла пресс-конференция, где были представлены результаты полуторамесячного контроля.

Из слов А. Стояногло следовало, что и АП, и ПБОПОД на протяжении последних четырёх лет работали неэффективно, дела возбуждались по заказу (чаще всего на бизнесменов), нарушались права человека. Многие граждане стали воспринимать Молдову как полицейское государство.

– Каждый день мы были свидетелями масок-шоу, но проверки выявили невидимую сторону деятельности этих двух подразделений, – сказал генпрокурор. – Там отсутствовали записи по уголовным делам, не обнаружено никаких записей и по задержанным или арестованным лицам, поэтому не представилось возможным проверить, сколько всего уголовных дел было возбуждено, сколько человек задержано, арестовано, в отношении скольких было прекращено уголовное преследование.

Ресурс этих органов надзора использовался для документирования мелких дел, для записи некоторых статистических данных. Мы стали свидетелями снижения потенциала этих учреждений, резонансные дела там пылятся в ящиках и ими не занимаются на протяжении многих лет.

Мелкая рыбёшка

Александр Стояногло заметил, что вместо того чтобы заниматься резонансными делами, прокуроры сосредоточились на задержании мелких коррупционеров, бравших взятки до 5 тыс. леев. Делалось это якобы для того, чтобы отвлечь внимание общественности от резонансных дел и статистики.

– Ресурс этих органов надзора использовался для документирования мелких дел, для записи некоторых статистических данных. Мы стали свидетелями снижения потенциала этих учреждений, резонансные дела там пылятся в ящиках и ими не занимались на протяжении многих лет, – заявил глава ГП.

Также выяснилось, что при проведении расследований неверно расставлялись акценты. Разве не странно, что резонансным делом по краже миллиарда занимались шесть прокуроров, а на предполагаемое отмывание денег бросили аж 45 прокуроров? Проверки также выявили, что некоторые резонансные расследования были инициированы, чтобы отвлечь общественное внимание от важных дел, многие уголовные дела были бесперспективны.

Радикальная формула

По словам министра юстиции Фадея Нагачевски, в бытность его адвокатом ему тоже не раз приходилось убеждаться в отсутствии эффективности в работе двух вышеназванных структур. Но если бы встал вопрос об их ликвидации, то это была бы радикальная мера.

– То, о чём рассказал генеральный прокурор, подтвердило мою позицию как адвоката, – сказал Нагачевски на одном из местных телеканалов. – Я не знаю, будет ли ликвидация этих прокуратур лучшим решением для устранения злоупотреблений, которые имели место там в последние годы. Мне нравится эта идея централизации, оптимизации, но в то же время я опасаюсь предоставлять огромные полномочия представителям государства. Ликвидация стала бы радикальной формулой.

Анастасия Погодина