Прокурора, задержанного за взятку в 1 500 евро, отстранили от должности

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Сотрудник Антикоррупционной прокуратуры, задержанный на прошлой неделе за взятку в 1 500 евро, был отстранён от должности. Решение было принято сегодня на заседании Высшего совета прокуроров по требованию врио генерального прокурора Молдовы Думитру Робу.

Так, экс-прокурор вымогал взятку у полицейского, чтобы принять благоприятное решение в его отношении, пишет tv8.md. Мужчина был задержан во время получения денег от заявителя, написавшего жалобу в Антикоррупционную прокуратуру.