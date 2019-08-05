Прокурора из Оргеева приговорили к 7 годам тюрьмы за коррупцию

Прокурора из Оргеева приговорили к 7 годам тюрьмы за коррупцию

Один из прокуроров Прокуратуры Оргеевского района, задержанный 4 года назад за пассивную коррупцию, узнал приговор. Его приговорили к 7 годам лишения свободы и штрафу в 160 тысяч леев с лишением права занимать общественные должности на 10 лет.

Антикоррупционная прокуратура доказала, что в июне 2015 года прокурор вымогал и получил 600 долларов за уголовное дело против гражданина, подозреваемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В результате специальных следственных мероприятий нарушитель был задержан с поличным сразу после получения денег. Через несколько дней Высший совет прокуроров отстранил его от занимаемой должности.

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