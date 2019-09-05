Прокурора из Окницы отправят на скамью подсудимых за подпись, поставленную вместо обвиняемого

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Экс-прокурор прокуратуры Окницы окажется на скамье подсудимых за то, что подписал документ вместо лица, обвиняемого в угрозах и применении насилия в отношении сотрудников полиции. Было установлено, что при рассмотрении дела он подделал документы, относящиеся к делу правонарушителя.

Прокурор поставил подпись вместо ответчика, в то время как последний находился за границей, пишет deschide.md. После этого он приказал передать дело в суд. Затем тот же прокурор выдвинул обвинение против гражданина в его отсутствие: мужчина был объявлен в розыск.

Бывший сотрудник прокуратуры признал свою вину. За содеянное ему грозит тюремное заключение на срок от 1 до 6 лет или штраф в размере от 1 350 до 2 350 условных единиц, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности или осуществлять определённую деятельность на срок от 5 до 10 лет.