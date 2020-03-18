Прокурор Кишинёва Штефан Шаптефраць освобожден от занимаемой должности

Прокурор Кишинёва Штефан Шаптефраць освобожден от занимаемой должности

Прокурор муниципия Кишинёв Штефан Шаптефраць покинул свой пост. Его заявление об отставке было подписано генеральным прокурором Александром Стояногло.

Временно исполнять обязанности столичного прокурора будет Олег Афанасий – главный прокурор Отдела контроля специальной следственной деятельности и обеспечения секретного режима Генеральной прокуратуры. Как пишет unimedia.info, врио заместителя главного прокурора назначен Михаил Паскал – прокурор в Отделе унификации практики в области уголовного преследования.

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