Прокуратура задержала членов преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков

Прокуратура задержала членов преступной группировки, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков

В сентябре-октябре 2018 года сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальной следственной инспекцией вышли на след группы лиц, участвующих в сбыте гидропонной марихуаны. Подозреваемые выращивали коноплю, а затем продавали её в северных районах страны.

В ходе проведённых обысков сотрудниками полиции были найдены и изъяты около 4 кг марихуаны и денежные средства, полученные от реализации наркотиков. Стоимость конфискованных наркотических веществ оценивается примерно в 500 000 леев.

Согласно информации, опубликованной на странице Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, на днях были задержаны двое мужчин из Дондушень и Дрокии, 35 и 50 лет соответственно. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет. Розыск других членов преступной группы продолжается.

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