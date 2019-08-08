Прокуратура возбудила три уголовных дела по факту незаконной прослушки

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Генеральная прокуратура объявила сегодня, 8 августа, о возбуждении трех уголовных дел по факту незаконной прослушки некоторых политиков, журналистов и представителей гражданского общества.

По данным пресс-службы ведомства, Управление уголовного и судебного преследования Генпрокуратуры проверило законность судебно-процессуальных действий, специальных следственных мер и решений, принятых прокурорами, следователями и судьями по распоряжению, разрешению и проведению прослушек по трем уголовным делам, расследуемым Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Эти проверки начались в результате журналистского расследования о прослушках в период 2017-2019 годов ряда политиков, представителей гражданского общества, журналистов и других общественных деятелей, в деле по подозрению в организации и управлении массовыми беспорядками, передаёт moldpres.md.

Был установлен ряд упущений процессуального характера в деятельности государственных служащих путем незаконного сбора информации с использованием специальных средств, предназначенных для перехвата и визуального наблюдения, а также организована регистрация и рассмотрение якобы незаконных фактов. Прокуратура заявила, что позже представит дополнительную информацию о принятых мерах и решениях, вынесенных в трех судебных процессах.