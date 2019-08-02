Прокуратура возбудила два уголовных дела в связи с незаконным пересечением госграницы Иланом Шором

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Генеральная прокуратура сообщила, что в результате уголовного преследования, начатого в связи с незаконным пересечением государственной границы в период с 14 по 17 июня группы лиц, среди которых депутат Парламента РМ, подозреваемый в мошенничестве и отмывании денег.

Таким образом, Генпрокуратура отмечает, что уголовные дела были возбуждены по следующим фактам:

служебная халатность, допущенная сотрудниками Таможенной службы и Главного инспектората пограничной полиции Международного аэропорта Кишинёва;

злоупотребление служебными обязанностями, допущенное лицами представителями компании Avia Invest.

Согласно полученным данным, группа людей незаконно пересекли государственную границу через пункт пересечения Международного аэропорта Кишинёв в качестве пассажиров чартерных рейсов. Это было сделано в обход таможенного и пограничного контроля, передаёт unimedia.info.

По словам прокуроров, это произошло через зоны ограниченного доступа аэропорта и стало возможным из-за служебной халатности сотрудников Таможенной службы и Главного инспектората пограничной полиции, которые контролируют территорию аэропорта. Это стало возможным также при непосредственном участии сотрудников компании Avia Invest, в концессии которой находится аэропорт, и которая обеспечивает транспортные и воздушные услуги, отвечает за меры авиационной безопасности на территории аэродрома, с которого вылетели вышеупомянутые чартерные рейсы.