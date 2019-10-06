Прокуратура разыскивает представителя окружного совета Комрата, укравшего ноутбук

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Прокуратура АТО Гагаузия разыскивает представителя окружного совета Комрата №45, который украл ноутбук, принадлежащий Центризбиркому страны.

Прокуроры направили в инспекторат полиции Комрата обращение, в котором просят установить местонахождение бывшего бухгалтера окружного совета Комрата на парламентских выборах от 24 февраля. Сделано это было после того, как мужчина пропал вместе с портативным компьютером марки LENOVO B-50-50.

Прокуроры требуют открытия уголовного дела в случае установления признаков уголовно-наказуемого деяния, передает gagauzinfo.md.

Напомним, что на парламентских выборах 24 февраля в Гагаузии были созданы два округа – №45 (Комрат) и №46 (Чадыр-Лунга – Вулканешты).