Прокуратура проводит обыски в доме бывшего примара столицы

Прокуратура проводит обыски в доме бывшего примара столицы

Сотрудники Прокуратуры совместно с Национальным инспекторатом расследований и Главным управлением уголовного преследования ГИП провели сегодня утром обыски по нескольким адресам в Кишинёве. Действия правоохранителей связаны с фактом закупки 31 автобуса ISUZU Городским автобусным парком.

По данным deschide.md, было проведено как минимум 14 обысков по нескольким адресам: в офисах и по месту жительства нескольких сотрудников столичной примэрии, в Городском автобусном парке, а также у некоторых экономических агентов. Тот же источник сообщает, что прокуроры проводят обыски по месту жительства бывшего временного примара столицы Руслана Кодряну. Последний на звонки журналистов не отвечает.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

 

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