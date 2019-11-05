Прокуратура проводит обыски в доме бывшего примара столицы

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Сотрудники Прокуратуры совместно с Национальным инспекторатом расследований и Главным управлением уголовного преследования ГИП провели сегодня утром обыски по нескольким адресам в Кишинёве. Действия правоохранителей связаны с фактом закупки 31 автобуса ISUZU Городским автобусным парком.

По данным deschide.md, было проведено как минимум 14 обысков по нескольким адресам: в офисах и по месту жительства нескольких сотрудников столичной примэрии, в Городском автобусном парке, а также у некоторых экономических агентов. Тот же источник сообщает, что прокуроры проводят обыски по месту жительства бывшего временного примара столицы Руслана Кодряну. Последний на звонки журналистов не отвечает.

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