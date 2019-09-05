Прокуратура проводит обыске в предприятии, вовлечённом в схему “ландромат”: ущерб государству составил 200 млн леев

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Сегодня, 5 сентября, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Нацинспекторатом расследований проводят ряд обысков в рамках дела об уклонении от уплаты налогов предприятия, вовлечённого в схему по отмыванию денег “ландромат”. В результате незаконных действий государству был нанесён ущерб в размере 200 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в результате проведённых расследований было выявлено, что ответственные лица предприятия, расположенного в муниципии Кишинёв, граждане Украины и Молдовы, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. А точнее, сотрудники Налоговой службы установили значительное снижение НДС и подоходного налога данного предприятия в период с 2012 по 2016 годы на общую сумму в 221 001 214 леев.

Преступная схема экономического агента заключалась в заключении фиктивных контрактов купли-продажи имущества с компаниями-нерезидентами, в результате чего на их счета поступали огромные денежные средства. За отчётный период финансовые отчёты компании предоставлялись частично или вовсе не предоставлялись, в связи с чем стал невозможным расчёт подоходного налога, полученным этим экономическим агентом. Примечательно, что представители компании до сих пор скрывают от прокуроров документы о бухгалтерских, финансовых и банковских отчётах.

Кроме этого, согласно информации, полученной в ходе уголовного преследования, указанная компания получала также неблагоприятные кредиты от коммерческого банка, в связи с чем к расследованию подключилась и Антикоррупционная прокуратура.