Прокуратура по борьбе с коррупцией и Прокуратура по борьбе с оргпреступностью будут подвергнуты особой проверке

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Генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло сегодня распорядился о проведении двумя группами специально назначенных прокуроров комплексного контроля деятельности специализированных прокуратур – Прокуратуры по борьбе с коррупцией и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, задачи контроля состоят в проверке и оценке деятельности этих двух специализированных подразделений прокуратуры по всем направлениям компетенции в соответствии с конкретными показателями, указанными в положениях на 2016 год и до сих пор, передаёт moldpres.md.