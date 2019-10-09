Прокуратура отправила за решётку водителя, насмерть сбившего пешехода

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Этим утром Генеральная прокуратура объявила о вынесении приговора в отношении водителя Ford Mondeo, который смертельно ранил пешехода, проигнорировав судебный запрет на управление автомобилем в течение двух лет. Мужчину приговорили к четырём годам тюрьмы.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, изначально Кагульский районный суд приговорил нарушителя к лишению свободы сроком на два с половиной года, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. Однако прокуроры обжаловали этот вердикт в Высшей судебной палате. Последняя, в свою очередь, приговорила обвиняемого к тюремному заключению сроком на четыре года, с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.