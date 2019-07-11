Прокуратура обвиняет в краже миллиарда всех оппонентов ДПМ, – Цырдя

Однако на момент кражи 13 млрд леев составляли около $1 млрд, а не $600 млн, как это преподносят АП и СМИ Демпартии. Зачем они это делают? Неужели чтобы прикрыть ДПМ и принизить сумму ущерба? Видимо, да.

Отчёт Kroll включил в своё расследование период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г., то есть, правление альянса за евроинтеграцию. А Антикоррупционная прокуратура в своём пресс-релизе говорит о периоде 2007 – 2014 годов!

Но ведь деньги были выведены в офшоры 25–26 ноября 2014 года! Именно тогда произошла, собственно говоря, кража миллиарда. Всё остальное – это кредитные истории, которые представляют совсем другой эпизод.

Более того, если изучать кредитные операции Banca de Economii, то следовало начать с 1990-х годов! Почему тогда АП расширила расследование до 2007 года? Почему не до 2005, 2001-го и так далее?

Ответ на поверхности. Игорь Додон – ныне президент страны – был министром экономики в правительстве ПКРМ с 18 сентября 2006 по 11 сентября 2009 года. Зинаида Гречаный – лидер ПСРМ, ныне спикер парламента, была премьер-министром с 31 марта 2008 по 14 сентября 2009 гг.

Демпартии важно было дискредитировать всех своих оппонентов, в том числе тех, кто первым объявил о краже миллиарда и к моменту кражи был в оппозиции.

Ещё одна грубая манипуляция Антикоррупционной прокуратуры в угоду ДПМ – в следующем. В её пресс-релизе указывается, что объектом расследования АП является факт выдачи «непокрытых кредитов юридическим лицам, которые не были в состоянии вернуть эти кредиты, а также юридическим лицам, которые были преднамеренно созданы, чтобы вывести финансовые средства из трёх банков, используя метод кредитования».

Разницу заметили?

Выдачу плохих кредитов (а явление существовало с 1990-х) поставили в один ряд с кражей миллиарда, то есть, юридическими лицами, которые были специально созданы, чтобы вывести миллиард за пределы страны. Два разных преступления свалили в одну кучу, чтобы запутать следы и на этом основании обвинить половину страны.

Получается: если вы взяли кредит, но ваш залог сегодня выглядит неубедительным, вы – участник кражи миллиарда!

Подчеркнём ещё раз. Миллиард украли 25–26 ноября 2014 года, за два дня до парламентских выборов. Деньги увели в офшоры. Крали 77 фирм Шора, которым помогали гос-органы, в том числе Антикоррупционная прокуратура!