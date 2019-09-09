Прокуратура обезвредила группировку, распространявшую наркотики в Молдове, Украине и России

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обезвредила деятельность ОПГ, занимавшейся продажей наркотиков в период с 2018 по 2019 годы в Молдове, Украине и России. Центр «деятельности» преступной группировки находился в Молдове. Дело было передано в суд.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, для реализации своей деятельности у группировки были импровизированные лаборатории, компьютеры, курьеры и т.д., а с клиентами связывались через мобильные приложения. Так, координатор группы получал от клиента денежные средства через терминалы электронных платежей, после чего сообщал им местонахождение дозы. В рамках уголовного дела прокуроры провели обыски в 10-и местах, в результате чего изъяли 700 грамм наркотических веществ.

По словам координатора ОПГ, когда он искал работу, наткнулся на заманчивое объявление в Интернете. Связавшись с автором объявления, тот предложил ему такой незаконный род деятельности, взяв его изначально в качестве новичка. Спустя некоторое время на полученные преступным путём деньги ему удалось открыть свой магазин. Подозреваемый признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, как и некоторые другие члены группировки.

Подозреваемые были помещены под предварительный арест, им грозит до 15 лет лишения свободы. Дело было передано в суд.