Прокуратура “накрыла” в Кишиневе два подпольных казино

Антикоррупционная прокуратура провела на прошлой неделе обыски в подпольном казино в столице, а также в машинах, домах и двух обменных пунктах. Итогом этих действий стало задержание и помещение под арест на 30 дней 3 человек.

Сегодня прокуроры наведались в другое подпольное казино в Кишиневе, а его руководителя задержали на 72 часа. Здесь были обнаружены игровые столы для карт, игральные карты, фишки и деньги, полученные от преступной деятельности.

Было установлено, что группа людей незаконно организовала и практиковала азартные игры, в частности покер. Было установлено, что преступная деятельность осуществлялась под видом общественных ассоциаций, зарегистрированных в министерстве юстиции, в сдаваемых в аренду помещениях. Организаторы незаконной деятельности присваивали 5% от каждого приза выплачиваются игроками, а прокуроры проверяют причастность и публичных людей.

Незаконная деятельность подпольных казино нанесла серьезный урон госбюджету.