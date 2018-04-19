Прокуратура нагрянула с обыском в офис известного футбольного клуба

Его руководство и сотрудников подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований проводят сегодня обыски в офисе известного в Молдове футбольного клуба. Как намекнул источник порталу deschide.md, речь идёт о кишинёвском клубе “Зимбру”, но это информация не имеет фактической основы.

Согласно материалам дела, в период с января 2014 по февраль 2017 года должностные лица клуба намеренно вносили неверные данные в бухгалтерский учёт о доходах и расходах, тем самым вводили в заблуждение налоговую службу. Кроме этого, руководство клуба вносили неофициальные платежи персоналу и игрокам клуба в общей сумме около 3 млн евро. Таким образом, своими преступными действиями они нанесли ущерб госбюджету в размере более 10 млн леев.