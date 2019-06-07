Прокуратура ликвидировала преступную группировку, распространявшую наркотики на юге страны

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Вчера, 6 июня, следователи и прокуроры провели ряд обысков в муниципиях Кишинёв, Комрат, а также в Тараклийском районе, в результате чего были задержаны четыре человека в возрасте от 35 до 40 лет.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РМ, было установлено, что члены преступной группировки специализировались на незаконном обороте наркотиков в целях отчуждения в особо крупных размерах и занимались преступной деятельностью преимущественно в южных районах страны. В ходе обысков было найдено и изъято большое количество наркотиков, среди которых марихуана, таблетки с психотропным эффектом, а также объекты, которые использовались при приготовлении и реализации наркотиков, в том числе мобильные телефоны, посредством которых подозреваемые общались.

Члены ОПГ были задержаны и помещены в изолятор на 72 часа. Прокуроры запросили в суде мандаты на их арест на 30-дневный срок. Если они будут признаны виновными, то им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.