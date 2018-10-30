Прокуратура Кантемира завела 2 уголовных дело по факту отравления, повлекшего гибель 3 детей

Прокуратура Кантемира возбудила два уголовных дела по факту отравления инсектицидами в селе Флокоасэ, в результате которого скончались трое детей, а двое взрослых оказались в больнице в тяжёлом состоянии.

По словам пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Марии Виеру, первое дело возбуждено по факту нарушения правил оборота радиоактивных, бактериологических и токсических веществ, материалов и отходов (статья 224 Уголовного кодекса). Второе дело инициировано в соответствии со статьёй 213 УК РМ – «Нарушение по халатности правил и методов оказания медицинской помощи, повлекшее смерть трёх человек». Как сообщила Мария Виеру, второе уголовное дело будет передано Генеральной прокуратуре, пишет tv8.md.

Напомним, что 28 октября у троих детей, их матери и бабушки проявились симптомы отравления. После того, как приехала «скорая помощь», мать детей отказалась от госпитализации. Повторный вызов был сделан спустя 3-4 часа, тогда 3 детей и 2 взрослых госпитализировали в срочном порядке. Двое детей скончались в больнице Кантемира, а третий был доставлен в Институт матери и ребёнка, где тоже вскоре умер.

Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (НАБПП) сообщило, что семья из села Флокоасэ Кантемирского района отравилась препаратом от насекомых под названием Valsafid, которое относится к опасным токсичным веществам первой степени.