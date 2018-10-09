Прокуратура: доказательств в деле о взрыве недостаточно, чтобы предъявить обвинения

Несмотря на наличие предположений относительно личности виновника взрыва на Рышкановке, имеющихся доказательств недостаточно для того, чтобы предъявить обвинение.

Об этом сообщил глава Прокуратуры муниципия Кишинёв Штефан Шаптефраць, пишет ipn.md. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства по неосторожности после взрыва в доме по Московскому проспекту, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека, а еще 9 были ранены. Прокуроры проводят расследование с целью установления виновного или виновных.

По словам прокурора, расследование уголовного дела в данном случае проводится на основании статьи 149 Уголовного кодекса: “Причинение смерти по неосторожности”, которое карается лишением свободы на срок до шести лет, а также статьи 293: “Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования легковоспламеняющихся или едких веществ”, в случае которого наказанием является штраф в размере от 850 до 1350 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. Прокуратура Кишинёва распорядилась о проведении серии экспертиз для установления причин произошедшего, в том числе экспертизы газового баллона, обнаруженного на месте взрыва.

Четыре человека, включая четырёхлетнего ребёнка, погибли в результате взрыва, случившегося вечером 6 октября. В Институте скорой медицинской помощи остаются госпитализированными три человека: 33-летняя женщина, в квартире которой произошёл взрыв, ещё одна женщина с различными травмами, а также пожарный, получивший ранения в ходе спасательной операции.