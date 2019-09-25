Власти России передали дело “Бормана” Прокуратуре РМ (ВИДЕО)

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам получила от властей Российской Федерации уголовного дело лидера международной преступной группировки, известного по кличке “Борман”.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры РМ, о сотрудничестве в документировании данного дела с властями России сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Стоит отметить, что лидер ОПГ был задержан прокурорами 20 сентября текущего года, 23 сентября он получил предварительный арест на 25-дневный срок. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков и контрабанде.