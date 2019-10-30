Прокуратура арестовала имущество Плахотнюка

0

Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество стоимостью 55,4 миллиона леев в рамках уголовных дел об отмывании денег в особо крупных размерах, в которых фигурирует экс-лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

В частности, были арестованы банковские счета Плахотнюка в «Victoriabank» SA – примерно 15 275 000 леев. Был арестован ещё один счёт в этом банке, с 278 090 евро, принадлежащий другому лицу.

Арест был наложен и на ряд акций: в SRL BB-Dializă, 31 826 322 леев, в SRL Bass, 2 950 000 леев, и в GMG Production, 10 800 000 леев.

Прокуроры отмечают, что арест был наложен на активы во избежание отчуждения данных средств. Напомним, что вчера Плахотнюка объявили в международный и межгосударственный розыск.