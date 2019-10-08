Прокуратура арестовала имущество двух компаний, которые самовольно обработали земельные участки сотен жителей Бричанского района

Прокуратура арестовала имущество двух компаний, которые самовольно обработали земельные участки сотен жителей Бричанского района

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела обыски и арестовала имущество двух предприятий в Дрепкэуць Бричанского района, которые обработали более 500 га земельных участков, не получив на это согласия владельцев. Таким образом был нанесён ущерб в размере более 6 000 000 леев.

По данным прокуратуры, должностные лица предприятий заключили договор и самовольно обработали земельные участки, а после этого собрали урожай. В связи с этим прокуратура получила разрешение арестовать земельные участки, принадлежащие предприятиям, а также их банковские счета.

Сегодня, 8 октября, прокуроры провели ряд обысков в помещениях, принадлежащих компаниям. В результате операции были изъяты бухгалтерские документы, а также сельскохозяйственная продукция в качестве гарантии возмещения убытков.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 8 лет лишения свободы. Напомним, что на прошлой неделе Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила уголовное дело по данному факту.

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