Прокуратура арестовала имущество двух компаний, которые самовольно обработали земельные участки сотен жителей Бричанского района

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела обыски и арестовала имущество двух предприятий в Дрепкэуць Бричанского района, которые обработали более 500 га земельных участков, не получив на это согласия владельцев. Таким образом был нанесён ущерб в размере более 6 000 000 леев.

По данным прокуратуры, должностные лица предприятий заключили договор и самовольно обработали земельные участки, а после этого собрали урожай. В связи с этим прокуратура получила разрешение арестовать земельные участки, принадлежащие предприятиям, а также их банковские счета.

Сегодня, 8 октября, прокуроры провели ряд обысков в помещениях, принадлежащих компаниям. В результате операции были изъяты бухгалтерские документы, а также сельскохозяйственная продукция в качестве гарантии возмещения убытков.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 8 лет лишения свободы. Напомним, что на прошлой неделе Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила уголовное дело по данному факту.