Проклятие стирального порошка. Почему бытовая химия опаснее курения сигарет

Проклятие стирального порошка. Почему бытовая химия опаснее курения сигарет

На протяжении 22 лет учёные из Норвегии изучали влияние средств для уборки на людей. Итог: у 13,6% участников эксперимента появилась бронхиальная астма. Как застраховать себя от таких последствий любви к чистоте?

По пачке в день

Участники эксперимента Бергенского университета 3 раза в неделю использовали средства бытовой химии для уборки. Кроме того, что у них резко повысилась склонность к развитию астмы, под ударом оказались и лёгкие – микроскопические частицы химии скапливались в них, деформируя слизистую, уменьшая объём лёгких и вызывая отёк. По мнению учёных, к такому же эффекту приводит ежедневное выкуривание пачки сигарет. «В итоге получается, будто домохозяйки курили каждый день по 20 сигарет в течение 10–20 лет», – констатировал влияние моющих средств на организм один из инициаторов исследования Остин Свонс.

Чем лучше стирать — жидким средством или порошком?

Производители скрывают, что в составе «химии» могут присутствовать опасные для дыхательной системы вещества – аммиак и хлор. При этом на организм мужчин бытовая химия практически не влияет. Учёные объяснили это тем, что мужчины легче воспринимают раздражители, в число которых входит и табачный дым.

Бьют по иммунитету

«Из-за фосфатов, содержащихся в моющих средствах, кожа рук может быстро обезжириваться. Вследствие этого кожные по­кровы подвержены более интенсивному проникновению бактериологических токсинов, тяжёлых металлов, аллергическим реакциям и пр., – считает врач-дерматовенеролог Анна Шеверова. – Самые опасные – анионные ПАВ (входят в состав большинства стиральных порошков и моющих средств). При попадании в организм человека они могут вызвать нарушения иммунитета. Поэтому нужно выбирать средства, содержание ПАВ в которых не превышает 5%. Такая информация должна присутствовать на этикетке».

Кстати, Гринпис России советует выбирать средства с более экологичными веществами в составе – такими как цеолит и поликарбоксилат.

Токсичная посуда

Недавнее исследование моющих средств, проведённое Союзом потребителей «Росконтроль», доказало, что в средствах для мытья посуды, продающихся в России, присутствуют токсичные вещества. Так, в трёх средствах для мытья посуды (AOS, Fairy и «Минута плюс») из исследованных семи «индекс токсичности» оказался выше нормы.

«Пользуясь посудой, помытой с использованием моющих средств, мы каждый раз неизбежно проглатываем их остаточные количества. Так что средства, у которых выявлено наличие токсичности, нужно стараться тщательно смывать с посуды. Для детской посуды рекомендуется использовать только нетоксичные средства. Критичным является раздражающее действие – средство не должно им обладать (если на упаковке указано, что средство имеет такое действие, откажитесь от покупки), ведь далеко не все пользуются резиновыми перчатками», – говорит врач Андрей Мосов.

Осторожно, химия! Какие бытовые средства могут вызвать аллергию?

Полоскание не спасёт

Удалось экспертам проверить и детские жидкие стиральные средства. Оказалось, что все пять проверенных гелей («Аистёнок», «Ушастый нянь», Meine liebe, Cotico, «Я родился») даже после трёх полосканий не вымываются до конца из детской одежды, а значит, ребёнок в буквальном смысле одет в «химию». «Лучше перестраховаться и полоскать бельё больше трёх раз. Тем не менее для стирки любого белья – как детского, так и взрослого – лучше выбирать именно жидкие средства, – уверяет А. Мосов. – В условиях квартиры любое порошкообразное средство становится источником содержащей ПАВ пыли, которая при вдыхании нарушает лёгочный сурфактант – тонкую плёнку, выстилающую лёгочные альвеолы изнутри и препятствующую спадению их стенок, а также способствует сенсибилизации, что, в свою очередь, чревато развитием заболеваний бронхолёгочной системы».

Впрочем, свои минусы есть и у экологической бытовой химии. Да, она не содержит токсичных веществ, но часто бывает полна… опасными бактериями. «Бактерии могут оказаться в любой парфюмерно-косметической продукции, но в органическом продукте им развиваться комфортнее – как правило, в него не добавляют консервантов, сдерживающих рост микробов. Чем натуральнее состав, тем выше шансы на размножение бактерий, если они уже попали в то же мыло, – говорит главный эксперт «Росконтроля» Ирина Аркатова. – Поэтому натуральный продукт требует более внимательного отношения к условиям хранения. Держать его лучше в прохладном, сухом месте, защищённом от света».

Тайная жизнь порошка. Как создаются моющие средства?

На заметку

Как выбрать качественную бытовую химию?

1. В составе не должно быть хлора и хлорсодержащих компонентов (к примеру, гипо­хлорит натрия).

2. Содержание анионных ­ПАВов не может быть больше 5%.

3. На упаковке ищите правила использования, предупреждающие надписи и меры предосторожности.

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