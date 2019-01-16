Проклятие стирального порошка. Почему бытовая химия опаснее курения сигарет

На протяжении 22 лет учёные из Норвегии изучали влияние средств для уборки на людей. Итог: у 13,6% участников эксперимента появилась бронхиальная астма. Как застраховать себя от таких последствий любви к чистоте?

По пачке в день

Участники эксперимента Бергенского университета 3 раза в неделю использовали средства бытовой химии для уборки. Кроме того, что у них резко повысилась склонность к развитию астмы, под ударом оказались и лёгкие – микроскопические частицы химии скапливались в них, деформируя слизистую, уменьшая объём лёгких и вызывая отёк. По мнению учёных, к такому же эффекту приводит ежедневное выкуривание пачки сигарет. «В итоге получается, будто домохозяйки курили каждый день по 20 сигарет в течение 10–20 лет», – констатировал влияние моющих средств на организм один из инициаторов исследования Остин Свонс.

Производители скрывают, что в составе «химии» могут присутствовать опасные для дыхательной системы вещества – аммиак и хлор. При этом на организм мужчин бытовая химия практически не влияет. Учёные объяснили это тем, что мужчины легче воспринимают раздражители, в число которых входит и табачный дым.

Бьют по иммунитету

«Из-за фосфатов, содержащихся в моющих средствах, кожа рук может быстро обезжириваться. Вследствие этого кожные по­кровы подвержены более интенсивному проникновению бактериологических токсинов, тяжёлых металлов, аллергическим реакциям и пр., – считает врач-дерматовенеролог Анна Шеверова. – Самые опасные – анионные ПАВ (входят в состав большинства стиральных порошков и моющих средств). При попадании в организм человека они могут вызвать нарушения иммунитета. Поэтому нужно выбирать средства, содержание ПАВ в которых не превышает 5%. Такая информация должна присутствовать на этикетке».

Кстати, Гринпис России советует выбирать средства с более экологичными веществами в составе – такими как цеолит и поликарбоксилат.

Токсичная посуда

Недавнее исследование моющих средств, проведённое Союзом потребителей «Росконтроль», доказало, что в средствах для мытья посуды, продающихся в России, присутствуют токсичные вещества. Так, в трёх средствах для мытья посуды (AOS, Fairy и «Минута плюс») из исследованных семи «индекс токсичности» оказался выше нормы.

«Пользуясь посудой, помытой с использованием моющих средств, мы каждый раз неизбежно проглатываем их остаточные количества. Так что средства, у которых выявлено наличие токсичности, нужно стараться тщательно смывать с посуды. Для детской посуды рекомендуется использовать только нетоксичные средства. Критичным является раздражающее действие – средство не должно им обладать (если на упаковке указано, что средство имеет такое действие, откажитесь от покупки), ведь далеко не все пользуются резиновыми перчатками», – говорит врач Андрей Мосов.

Полоскание не спасёт

Удалось экспертам проверить и детские жидкие стиральные средства. Оказалось, что все пять проверенных гелей («Аистёнок», «Ушастый нянь», Meine liebe, Cotico, «Я родился») даже после трёх полосканий не вымываются до конца из детской одежды, а значит, ребёнок в буквальном смысле одет в «химию». «Лучше перестраховаться и полоскать бельё больше трёх раз. Тем не менее для стирки любого белья – как детского, так и взрослого – лучше выбирать именно жидкие средства, – уверяет А. Мосов. – В условиях квартиры любое порошкообразное средство становится источником содержащей ПАВ пыли, которая при вдыхании нарушает лёгочный сурфактант – тонкую плёнку, выстилающую лёгочные альвеолы изнутри и препятствующую спадению их стенок, а также способствует сенсибилизации, что, в свою очередь, чревато развитием заболеваний бронхолёгочной системы».

Впрочем, свои минусы есть и у экологической бытовой химии. Да, она не содержит токсичных веществ, но часто бывает полна… опасными бактериями. «Бактерии могут оказаться в любой парфюмерно-косметической продукции, но в органическом продукте им развиваться комфортнее – как правило, в него не добавляют консервантов, сдерживающих рост микробов. Чем натуральнее состав, тем выше шансы на размножение бактерий, если они уже попали в то же мыло, – говорит главный эксперт «Росконтроля» Ирина Аркатова. – Поэтому натуральный продукт требует более внимательного отношения к условиям хранения. Держать его лучше в прохладном, сухом месте, защищённом от света».

На заметку

Как выбрать качественную бытовую химию?

1. В составе не должно быть хлора и хлорсодержащих компонентов (к примеру, гипо­хлорит натрия).

2. Содержание анионных ­ПАВов не может быть больше 5%.

3. На упаковке ищите правила использования, предупреждающие надписи и меры предосторожности.